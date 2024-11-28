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Разрастание конфликта. Рябков рассказал, к чему приведет передача ЯО Украине

28 ноября 2024 08:50
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег от предоставления Украине ядерного оружия, заявив, что это привело бы к эскалации конфликта и подорвало бы мировые усилия по нераспространению и ограничению вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал эти идеи «безответственными лицами в Киеве». Заявление было озвучено после сообщений о том, что ряд западных чиновников стали обсуждать вероятность того, что ядерное оружие может быть возвращено в Украину, что официальный представитель российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал как безответственность.

Кроме этого президент России Владимир Путин утвердил новые принципы применения Россией ядерного оружия, которые включают в себя такие условия, как ответ на агрессию, защита суверенитета России и Беларуси, противодействие ракетному нападению на РФ, защита от оружия массового уничтожения, нацеленного на российские объекты за рубежом, обеспечение безопасности критически важных объектов и ответ на массовые воздушно-космические атаки.

Ядерное оружие рассматривается Россией как средство сдерживания последней надежды.

# Оружие и боеприпасы # Сергей Рябков # Международная политика

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