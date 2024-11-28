Разрастание конфликта. Рябков рассказал, к чему приведет передача ЯО Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег от предоставления Украине ядерного оружия, заявив, что это привело бы к эскалации конфликта и подорвало бы мировые усилия по нераспространению и ограничению вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал эти идеи «безответственными лицами в Киеве». Заявление было озвучено после сообщений о том, что ряд западных чиновников стали обсуждать вероятность того, что ядерное оружие может быть возвращено в Украину, что официальный представитель российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал как безответственность.