«Вам 20 века показалось мало?» Зачем западные страны-соседки Беларуси наращивают оборонные бюджеты

Новости Беларуси. На неделе у себя в Facebook интересным вопросом задался Альфред Кох. Кто не помнит – это бывший заместитель председателя правительства России, генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» и некогда председатель совета директоров телеканала НТВ. Чтобы совсем было понятно, кто это: в августе 2015-го, в честь Дня Независимости Украины, возложил цветы к могиле Степана Бандеры. Одним словом, в симпатиях к России не замечен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Но даже он задается вопросом – а зачем в 21-м веке страны-соседки Беларуси и России наращивают оборонные бюджеты? Речь о государствах, плотным кольцом окружающих нашу страну.

Вот цифры: Германия – 54,3 миллиарда долларов. Польша – 13 миллиардов или 2,2 % от ВВП страны. Именно этот показатель – процент от ВВП обычно и принимается за основу. Так вот, чуть меньше – 2,1 % в Латвии. Причем до недавнего времени это был самый высокий уровень среди стран ЕС по данным Eurostat. Литва сохраняет уровень финансирования оборонных расходов не ниже 2 %. Украина – почти 6 %. Хотя раньше на половину процентного пункта было меньше.

Аргументы здесь традиционные – чтобы оперативно давать отпор «агрессору с востока», то есть России. Но Россия свой оборонный бюджет не увеличивает. Более того, у ядерной страны, которая раз в 48 больше по территории Германии, он ниже – 40 миллиардов долларов. Еще раз подчеркну: 40 миллиардов – у России и 54 – у Германии.

Требование США к странам НАТО известно. Именно американцы требуют у стран ЕС увеличить свои оборонные бюджеты. Естественно, в ущерб другим статьям: например, на медицину или образование. И это, заметьте, в год пандемии коронавируса. Но посмотрим на эти цифры с другого ракурса. Наибольшие темпы роста военных расходов за последние пять лет в странах Балтии и Восточной Европы: Литва и Латвия – здесь больше 150 %, в Словакии – за сотню, Румыния и Венгрия – без малого 90 и 70 соответственно.