Прямой эфир

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии

27 сентября 2020 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире зарегистрировано уже 32 миллиона инфицированных с начала пандемии. Ежедневно только в Европе выявляют до 50 тысяч новых случаев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О второй волне уже официально заявили власти 10 государств.

В Израиле 25 сентября вновь ужесточили карантин. Страна оказалась практически полностью парализована. Закрыто все, кроме аптек, продовольственных магазинов и некоторых предприятий.

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии-1

Во Франции эпицентром новой вспышки коронавируса стал Марсель. С 28 сентября жесткие меры блокировки начнут действовать во многих крупных городах страны. В Великобритании все бары и рестораны работают лишь до 10 вечера. Также во всех помещениях вновь обязали носить маски. В Бразилии отложили на неопределенный срок карнавал в Рио-де-Жанейро, который традиционно проходит в феврале.

12 дней подряд в Беларуси растёт число инфицированных коронавирусом

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии-4

В то же время возвращаться к масштабному локдауну лидеры государств больше не намерены. Страны решили придерживаться иной стратегии: ужесточать карантин лишь точечно  в районах локальных вспышек пандемии. Почему? На лицо серьезные последствия предыдущего локдауна. Рекордный экономический спад, падение ВВП, безработица и банкротство. Против жесткого карантина люди говорят повсеместно.

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии-7



Натаниэль Лави, адвокат:
Я думаю, что правительство вводит необоснованные ограничения, которые совершенно не помогут в борьбе с распространением инфекции. И это, конечно, не может не огорчать. Я готов соблюдать любые меры предосторожности, но только в рамках разумного. И я не вижу никакой логики в том режиме, который ввели наши власти.



Селин Вьел, жительница Парижа:
Я считаю, что это уже слишком. Мне кажется, наше правительство в растерянности. Власти просто не справляются в сложившейся критической ситуации. Конечно, это тяжелое время для всех нас. Но хуже всего сейчас приходится ресторанному бизнесу, фитнес-центрам и магазинам.

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии-9



Ужасно, это просто дискриминация. Власти должны внести изменения в график метро. Вагоны битком набиты людьми. Я вынуждена садиться на другой станции, чтобы не ехать в толпе. Я не понимаю смысла в этих мерах. Нас призывают держать дистанцию, а потом сажают в переполненный транспорт. Не удивительно, что столько зараженных. Это просто глупо.

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии-11



Игорь Позняк, СТВ:
Стоит ли напоминать, как с вирусом боролись в Беларуси и почему на нас весной выливались тонны критики? Ну а теперь белорусскую стратегию кому-то, возможно, стоило бы взять и на вооружение. Ну а для нашей медицины этот весенне-летний опыт станет отличной подушкой безопасности в преддверии второй мировой волны коронавирусной инфекции.

# Коронавирус # Натаниэль Лави # Селин Вьел # Игорь Позняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих
27 сентября 2020 18:00

Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих

Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам
27 сентября 2020 17:27

Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам

Гибель человека и карантин из-за коронавируса. В мире продолжается волна протестов
27 сентября 2020 16:52

Гибель человека и карантин из-за коронавируса. В мире продолжается волна протестов