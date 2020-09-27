В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии

В мире зарегистрировано уже 32 миллиона инфицированных с начала пандемии. Ежедневно только в Европе выявляют до 50 тысяч новых случаев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О второй волне уже официально заявили власти 10 государств. В Израиле 25 сентября вновь ужесточили карантин. Страна оказалась практически полностью парализована. Закрыто все, кроме аптек, продовольственных магазинов и некоторых предприятий.

Во Франции эпицентром новой вспышки коронавируса стал Марсель. С 28 сентября жесткие меры блокировки начнут действовать во многих крупных городах страны. В Великобритании все бары и рестораны работают лишь до 10 вечера. Также во всех помещениях вновь обязали носить маски. В Бразилии отложили на неопределенный срок карнавал в Рио-де-Жанейро, который традиционно проходит в феврале. 12 дней подряд в Беларуси растёт число инфицированных коронавирусом

В то же время возвращаться к масштабному локдауну лидеры государств больше не намерены. Страны решили придерживаться иной стратегии: ужесточать карантин лишь точечно – в районах локальных вспышек пандемии. Почему? На лицо серьезные последствия предыдущего локдауна. Рекордный экономический спад, падение ВВП, безработица и банкротство. Против жесткого карантина люди говорят повсеместно.





Натаниэль Лави, адвокат:

Я думаю, что правительство вводит необоснованные ограничения, которые совершенно не помогут в борьбе с распространением инфекции. И это, конечно, не может не огорчать. Я готов соблюдать любые меры предосторожности, но только в рамках разумного. И я не вижу никакой логики в том режиме, который ввели наши власти.







Селин Вьел, жительница Парижа:

Я считаю, что это уже слишком. Мне кажется, наше правительство в растерянности. Власти просто не справляются в сложившейся критической ситуации. Конечно, это тяжелое время для всех нас. Но хуже всего сейчас приходится ресторанному бизнесу, фитнес-центрам и магазинам.





Ужасно, это просто дискриминация. Власти должны внести изменения в график метро. Вагоны битком набиты людьми. Я вынуждена садиться на другой станции, чтобы не ехать в толпе. Я не понимаю смысла в этих мерах. Нас призывают держать дистанцию, а потом сажают в переполненный транспорт. Не удивительно, что столько зараженных. Это просто глупо.