В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики

Не оставят без ответа. Сегодня, 4 февраля, в Витебской области проходит единый день приема граждан членами Совета Республики. Председатели, их заместители и представители постоянных комиссий с самого утра находятся в райцентрах и поселках городского типа. Вопросы, с которыми приходят люди, самые разнообразные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди обращений – вопросы по работе ЖКХ, благоустройства, предоставления арендного жилья, а также здравоохранения. Так, жильцы одного из минских домов рассказали о проблемах с отоплением и водоснабжением, а также нехватке парковочных мест.

К председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, которая сегодня работает в Бегомльском сельисполкоме, предварительно записались не только жители Витебской области, но и Гомеля, Кобрина, Борисовского района, а также столицы.

Марина Красовская, жительница Минска:

Проблемы с шлагбаумом, проблемы с паркингом, проблемы с водой, которая стоит в подвалах. Есть проблемы в некоторых квартирах по отоплению, по горячей воде, в первой и второй секции. Поэтому было принято решение, что нужно приехать к Наталье Ивановне на прием. Когда на таком уровне уже начинается, я думаю, что все будет решено положительно.

Звучали и вопросы социального характера. Жительница Бегомля пожаловалась на нехватку врачей в местной поликлинике, а также на недостаточное количество магазинов шаговой доступности.

Людмила Пантелей, жительница Бегомля:

Магазин не работает год, шесть улиц остались без магазина. И этот магазин будет заново открыт. В целом визитом довольна. Ее ответами позитивными на все и решаемыми вопросами.

Единый день приема – важный формат диалога государства и общества. Также это возможность для сенаторов изучить актуальные вопросы на местах, проконтролировать работу местных органов власти и помочь в решении проблем.