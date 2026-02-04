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В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики

04 февраля 2026 11:12
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Не оставят без ответа. Сегодня, 4 февраля, в Витебской области проходит единый день приема граждан членами Совета Республики. Председатели, их заместители и представители постоянных комиссий с самого утра находятся в райцентрах и поселках городского типа. Вопросы, с которыми приходят люди, самые разнообразные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики-2

К председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, которая сегодня работает в Бегомльском сельисполкоме, предварительно записались не только жители Витебской области, но и Гомеля, Кобрина, Борисовского района, а также столицы.

Среди обращений – вопросы по работе ЖКХ, благоустройства, предоставления арендного жилья, а также здравоохранения. Так, жильцы одного из минских домов рассказали о проблемах с отоплением и водоснабжением, а также нехватке парковочных мест. 

В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики-4

Марина Красовская, жительница Минска:
Проблемы с шлагбаумом, проблемы с паркингом, проблемы с водой, которая стоит в подвалах. Есть проблемы в некоторых квартирах по отоплению, по горячей воде, в первой и второй секции. Поэтому было принято решение, что нужно приехать к Наталье Ивановне на прием. Когда на таком уровне уже начинается, я думаю, что все будет решено положительно.

Звучали и вопросы социального характера. Жительница Бегомля пожаловалась на нехватку врачей в местной поликлинике, а также на недостаточное количество магазинов шаговой доступности. 

Людмила Пантелей, жительница Бегомля:
Магазин не работает год, шесть улиц остались без магазина. И этот магазин будет заново открыт. В целом визитом довольна. Ее ответами позитивными на все и решаемыми вопросами.

Единый день приема – важный формат диалога государства и общества. Также это возможность для сенаторов изучить актуальные вопросы на местах, проконтролировать работу местных органов власти и помочь в решении проблем.

# Государственная социальная политика # Витебская область # Прием граждан # Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

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