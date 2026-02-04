Как избавиться от пигментных пятен? Косметолог рассказала об эффективных способах

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Пигментация – это неравномерное окрашивание кожи, связанное с чрезмерной активностью клеток меланоцитов. Достаточно частое явление, особенно у женщин, после 30 лет. Она может появляться после чрезмерной инсоляции, после травм, а также в период гормональных перестроек организма – это беременность или грудное вскармливание.

Гиперпигментация – это всего лишь косметический дефект, который не несет никакой нагрузки на организм человека, но все-таки это некрасиво. Поэтому желательно, конечно, с ней бороться. Зима – это идеальное время для борьбы с пигментацией. Самыми активными и эффективными процедурами будут аппаратные процедуры, такие как фотолечение, лазерные методики и химические пилинги, которые сопровождаются активным шелушением. Пилинги в зависимости от концентрации кислоты могут выполняться как врачом-специалистом в кабинете, а также могут выполняться самим пациентом в домашних условиях.