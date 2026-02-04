В Абу-Даби начался второй раунд переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров по Украине. Формат останется прежним – это будет встреча с участием делегаций России, Украины и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально представители Москвы и Киева планировали встретиться 1 февраля, однако переговоры перенесли на 4-5 февраля. Состав групп остается тот же. Российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Игорь Костюков. Украину представит группа во главе с секретарем Совета нацбезопаснсоти Рустемом Умеровым. Детали переговоров пока не раскрываются. Ожидается, что помимо вопроса территорий стороны обсудят эксплуатацию Запорожской АЭС, гарантии безопасности и обмен пленными. Предыдущий раунд состоялся 23-24 января. Тогда встреча завершилась без видимого компромисса, однако российская сторона характеризовала ее как не безрезультатную.