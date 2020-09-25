Какие результаты показало совместное военное учение? «Славянское братство – 2020» официально завершилось

Всего в маневрах было задействовано около шести тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Это учение стало самым масштабным за последние несколько лет. Оно прошло на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Беларуси.

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