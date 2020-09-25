Прямой эфир

Какие результаты показало совместное военное учение? «Славянское братство – 2020» официально завершилось

25 сентября 2020 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Щит Союза под надежной защитой. Это доказали военнослужащие Беларуси и России.  

Совместное тактико-стратегическое учение «Славянское братство – 2020» официально завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие результаты показало совместное военное учение? «Славянское братство – 2020» официально завершилось-1

Всего в маневрах было задействовано около шести тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Это учение стало самым масштабным за последние несколько лет. Оно прошло на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Беларуси.  

Читайте также:

Созданная группировка способна переломить хребет зарвавшемуся врагу. Под Брестом завершилось учение «Славянское братство»

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»

Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны
25 сентября 2020 08:33

Благодарность в адрес Беларуси. В центре Иерусалима подняли флаг нашей страны

Делегация Ленинградской области России находится в Минске
25 сентября 2020 07:51

Делегация Ленинградской области России находится в Минске

В милицию Минска за последние сутки обратились сотни человек. Почему люди звонят на 102?
25 сентября 2020 07:37

В милицию Минска за последние сутки обратились сотни человек. Почему люди звонят на 102?