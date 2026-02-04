Цены на электроэнергию в странах Балтии и Финляндии продолжают бить рекорды. Если в Литве и Латвии стоимость выросла на четверть, то Эстония по этому показателю уверенно обогнала своих соседей. Там стоимость электричества увеличилась на 30 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали возросший спрос на электроэнергию из-за морозов, и ее дефицит – от слабой выработки ветрогенераторами. Из-за этого приходится подключать более дорогие станции на ископаемом топливе, что повышает цену. Тяжелую ситуацию усложняет и то, что с такими же проблемами столкнулась и Финляндия, которая является одним из главных поставщиков электроэнергии в страны Балтии. Теперь, чтобы выжить этой зимой, ей приходится сокращать энергетический экспорт в Эстонию, Латвия и Литву. Для финнов счета за электричество выросли настолько, что энергетические компании рассматривают возможность оплаты в рассрочку.