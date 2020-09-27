Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих

26 сентября в России завершились учения «Кавказ-2020». Наши военные подключились к активной фазе действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
26 сентября в России завершились учения «Кавказ-2020». Наши военные подключились к активной фазе действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На астраханском полигоне Капустин Яр, что называется, в поле наблюдал за основным розыгрышем стратегии тактической тренировки наш министр обороны Виктор Хренин.
Учения прошли масштабно: 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, десятки самолетов, вертолетов и кораблей.
В маневрах приняли участие 80 тысяч военнослужащих.
Отработала совместные действия в составе многонациональных группировок войск батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады белорусской армии.