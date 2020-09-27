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Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих

27 сентября 2020 18:00
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26 сентября в России завершились учения «Кавказ-2020». Наши военные подключились к активной фазе действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих-1

На астраханском полигоне Капустин Яр, что называется, в поле наблюдал за основным розыгрышем стратегии тактической тренировки наш министр обороны Виктор Хренин.  

Учения «Кавказ-2020» завершились. В манёврах приняли участие 80 тысяч военнослужащих-4

Учения прошли масштабно: 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, десятки самолетов, вертолетов и кораблей.

В маневрах приняли участие 80 тысяч военнослужащих.

Отработала совместные действия в составе многонациональных группировок войск батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады белорусской армии.   

# Вооруженные силы # Виктор Хренин # Фотофакт

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