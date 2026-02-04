Киев отдает предпочтение ведению переговоров со своими союзниками, но не с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена в социальной сети X.

Ранее в материале Financial Times сообщалось, что Вашингтон и страны ЕС согласовали возможность военного ответа, если будет нарушен мир в Украине.

Переговоры, как акцентировал внимание Дизен, Киев вел в течение четырех лет со странами-союзниками, а не со второй стороной конфликта. «Это невероятно», – отреагировал профессор на публикацию.

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