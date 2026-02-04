Алексей Протас забросил шайбу за «Вашингтон» в матче НХЛ

Юбилейный, 300-й матч в Национальной хоккейной лиге Алексей Протас отметил голом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но «Вашингтон» уступил «Филадельфии» – 2:4. Форвард столичников отличился во втором периоде в меньшинстве, сократив отставание до минимума. На площадке белорус находился почти 20 с половиной минут, исполнил 2 броска в створ, столько же раз шайба пролетела мима цели, допустил одну потерю и завершил противостояние с показателем полезности «-1». Протас старший набирает результативные баллы в третьем матче кряду. В сезоне у него 38 очков.

Алексей Протас, нападающий ХК «Вашингтон»:

Есть несколько вещей, которые нам стоить исправить, но в целом провели хорошую работу, здорово сыграли в матчах back-to-back против быстрой и сильной команды. К сожалению, пропустили в меньшинстве, но в целом справились. Сейчас готовимся к матчу с «Нэшвиллом», нужно уйти на паузу в хорошем настроении.

Мой гол? Прекрасная работа Энтони Бовилье, он сделал отличную передачу. Мне же повезло, что шайба влетела в ворота, это был далеко не лучший мой бросок. Здорово, что все получилось, и это в моменте изменило ход матча.

Ассист за «Питтсбург» заработал Илья Соловьев. «Пингвины» уступили в овертайме «Айлендерс» – 4:5. Наш защитник отдал пасс на Брайана Раста, который вывел дружину вперед. Но удержать лидерство не получилось. Отечественный хоккеист получил айстайм в размене 14 минут, дважды угрожал неприятельским владениям и заработал единицу в графу полезности. В 16 встречах у исполнителя гол и две передачи.