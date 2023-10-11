Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Популярный политик и юрист с докторской степенью в области права Роберт Фицо в политике стал заметен лишь в 1992 году, когда был избран в парламент Словакии. А уже через два года стал работать представителем страны в Европейской комиссии по правам человека. Настоящую популярность Фицо обрел лишь в 1999 году, когда основал свою Социал-демократическую партию, ставшую крупнейшей оппозиционной политической партией Словакии.

С 2005 года партия стала получать большую часть мест председателей на региональных выборах, а через год впервые победила на парламентских. Тогда же Роберт Фицо стал премьер-министром страны. Эту должность он занимал до 2010 года. Все это время популярность партии неуклонно росла, вместе с этим рос и политический вес Фицо, который в 2012 году стал премьером во второй раз.

Успех Роберта Фицо и его партии подкосил серьезный правительственный кризис, произошедший в 2018 году, причиной которого стало убийство корреспондента столичного сетевого издания и его невесты. Известно, что этот журналист вел расследования в отношении местных бизнесменов и политиков из-за фактов налогового мошенничества. По сведениям убитого журналиста, все они имели связи с правящей партией Фицо и различными преступными группировками. На фоне этого скандала в начале 2018-го в Братиславе прошли многотысячные акции протеста, после чего Роберт Фицо был вынужден уйти в отставку, сохранив при этом место премьера за своей партией.

На протяжении всей своей карьеры Роберт Фицо сталкивался с критикой со стороны западных партнеров, ведь экс-премьер Словакии никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и всегда придерживался мнения, что Евросоюз больше похож на слугу, нежели на союзника в отношениях с США. Также за время работы во главе правительства Фицо по меньшей мере трижды встречался с президентом России, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Москвой.

Но особенно сильно мешать Вашингтону Фицо стал лишь в 2022-м. Сразу после начала украинского конфликта он неоднократно заявлял, что выступает против военной поддержи Украины и за дипломатическое урегулирование конфликта. Именно это стало во главе его предвыборной кампании. Фицо обещал, что в случае победы его партии Словакия немедленно прекратит военную и финансовую помощь Украине. Кроме этого, в предвыборной программе партии был сделан важный акцент на возвращении внешнеполитического суверенитета страны и защите памяти о солдатах Красной армии, которые освободили Словакию и разгромили немецкий фашизм.