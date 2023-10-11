Один из лидеров «Альтернативы для Германии» скрывается в квартире спецслужб. Что творится в ФРГ?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, те же рейтинги в Германии свидетельствует о том, что «Альтернатива для Германии» тоже может быть голосом разума?