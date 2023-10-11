Один из лидеров «Альтернативы для Германии» скрывается в квартире спецслужб. Что творится в ФРГ?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, те же рейтинги в Германии свидетельствует о том, что «Альтернатива для Германии» тоже может быть голосом разума?
Олег Романов, журналист-международник, специальный корреспондент Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:
Голосом разума вполне вероятно, но этот самый голос есть тысяча способов заглушить. Буквально накануне случился инцидент с Хрупаллу, одним из лидеров «Альтернативы для Германии». Второй лидер госпожа Вайдель сейчас скрывается где-то на конспиративной квартире одной из спецслужб.
Надежда Сасс:
То есть это террор и запугивание – прекрасные методы в европейском обществе. Где же европейские ценности?
Олег Романов:
Если бы нечто подобное случилось с лидером любой из системных партий, то, можете поверить, в Германии уже давно началась бы охота за потенциальными террористами, введена была бы чрезвычайная ситуация в этой связи. Но, как видите, АФДшников буквально запугивают. При этом министр внутренних дел Германии Фезер заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты, позволяющие партию запретить. Предположить, что этот парад побед АФД продолжится и увенчается через год с небольшим победой на парламентских выборах в Германии, нет никаких оснований. Найдут управу на АФД.
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