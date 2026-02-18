В Женеве продолжатся трёхсторонние переговоры с участием России, США и Украины

В Женеве, как ожидается сегодня, 18 февраля, продолжится двухдневный раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Они нацелены на урегулирование конфликта. Накануне встреча, продлившаяся около шести часов, прошла в закрытом режиме в отеле InterContinental – пресса на нее не допускалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе первого дня обсуждались военные, политические и гуманитарные аспекты урегулирования. По словам представителя Украины, стороны сосредоточились на «практических аспектах и технической стороне потенциальных решений». Киев также планировал поднять вопрос энергетического перемирия. Переговоры велись как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Ранее, в конце января и начале февраля, в Абу‑Даби прошли два раунда закрытых контактов рабочей группы по безопасности. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157». ООН отслеживает ход женевских переговоров, сообщил представитель генсека.