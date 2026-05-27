В милицию поступило за сутки около 500 сообщений о звонках мошенников – МВД

В течение суток в милиции зарегистрировано порядка 500 обращений граждан о звонках телефонных мошенников. 47 преступлений совершены посредством информационно-коммуникационных технологий, информирует МВД Беларуси.

МВД инициировало блокировку 36 фишинговых интернет-платформ; заблокировало возможность переводов денежных средств в адрес 65 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками; приостановило расходные операции по 20 счетам. Правоохранители задержали 2 курьеров, работавших на аферистов. Общая сумма изъятых у них средств – 46 тысяч рублей.

Милиция напоминает, что злоумышленники часто звонят от имени должностных лиц, обманывают покупателей товаров в интернете, осуществляют хищения через соцсети, совершают преступления через вовлечение в торговлю на финансовых биржах и через аренду жилья.