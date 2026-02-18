В Женеве начинается второй день переговоров России, Украины и США

Сегодня, 18 февраля, в Женеве продолжатся переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Они проходят в закрытом от СМИ режиме, и как планируется, начнутся в 11 часов по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам первого дня, СМИ пишут, что встреча длилась шесть часов и была очень напряженной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах. Он отметил, что обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать для заключения сделки. Накануне обсуждали военные, политические и гуманитарные аспекты урегулирования. Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби впервые состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины.