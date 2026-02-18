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США отказали Украине в производстве ракет Patriot в Европе – Зеленский

18 февраля 2026 07:31
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США отказали Украине в производстве ракет Patriot в Европе – Зеленский-0

Киев не получил от Вашингтона разрешение на производство ракет для ЗРК Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Киев, по словам Зеленского, «еще годы назад» обсуждал с Вашингтоном необходимость создания на территории Европы достаточных производств ракет, в том числе для Patriot. «Но Америка на это в конце концов не пошла», – рассказал он.

Политик уточнил, что якобы со стороны Украины также поступало предложение о начале производства на своей территории, а также общими усилиями с Румынией, Польшей и иными партнерами по Североатлантическому альянсу в регионе.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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