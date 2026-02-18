В ОАЭ расширяют использование робототехники в экстренных службах

Дубай расширяет использование робототехники в экстренных службах. В городе уже работает новый робот-пожарный, который помогает тушить возгорания в условиях, опасных для человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина подает мощную струю воды на значительное расстояние, проходит по узким коридорам, поднимается по лестницам и работает там, где пожарные рискуют столкнуться с токсичными газами, химическими веществами или экстремальной температурой. Управление полностью дистанционное, а сенсоры фиксируют утечки и опасные смеси, позволяя технике безопасно действовать в высоко-рисковых зонах. Робот уже применяется на реальных пожарах.

Мохаммед Ахмад Алсубоси, лейтенант гражданской обороны Дубая:

Технические характеристики этого робота таковы, что он может выбрасывать воду на расстояние до 60 метров плюс 2400 литров в минуту, то есть около 40 литров в секунду. Одна из его характеристик или возможностей заключается в том, что он очень подвижен на лестницах. Он может преодолевать очень труднодоступные места, через которые обычно не могут пройти пожарные люди из-за тяжелого снаряжения, которое на них надето.

Это часть масштабной стратегии Дубая по внедрению автономных систем в безопасность и городское управление. Осенью полиция представила свой первый патрульный робот – автономный автомобиль с функциями искусственного интеллекта и распознаванием лиц. Власти подчеркивают: такие технологии должны повысить безопасность, ускорить реагирование и сделать городскую инфраструктуру более эффективной. Жители и туристы отмечают, что роботизация усиливает ощущение защищенности и подтверждает статус Дубая как одного из самых технологичных городов региона.