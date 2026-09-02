Новости по тегу #Новости Чили

Сантьяго пережил самый дождливый день почти за два десятилетия, а в Ла-Серена зафиксированы одни из самых интенсивных осадков за всю историю наблюдений в регионе.
Жителям пришлось покидать дома, а тяжелая техника расчищает дороги от наносов. Местные власти сообщают о повреждениях жилья и риске новых сходов, которые могут происходить внезапно.
По данным прокуратуры и таможенной службы, более 100 тонн древесных конструкций оказались пропитаны запрещенными веществами.
Причина – сочетание низких мировых цен на продукт и стремительного роста затрат, из-за чего культура стала экономически нерентабельной.
По предварительным данным, водитель потерял управление, врезался в ограждение и перевернулся. От удара сдетонировал газовый бак, что спровоцировало цепную реакцию: загорелись семь находившихся поблизости легковых автомобилей.
По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, пожары остаются полностью неконтролируемыми. Ситуацию осложняют неблагоприятные атмосферные условия.
В двух городах, которые оказались возле эпицентра стихии зафиксированы разрушения. Правительственные комиссии сейчас пытаются определить размер и масштабы ущерба.
Огонь охватил обширные территории в центральной части страны. Власти ввели там наивысший красный уровень опасности. Закрыты административные учреждения, детские сады и школы.
Как сообщили очевидцы трагедии, столкновение произошло из-за поломки одного из автобусов.
Без электричества остались свыше 20 миллионов человек. В городах и столице не работают светофоры, остановилось метро, закрываются магазины.
Спасатели вынуждены работать в экстремальных условиях: в регионе установилась аномальная жара выше 30 градусов.
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