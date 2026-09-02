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Новости по тегу #Новости Чили

Климатическое явление Эль-Ниньо обрушивает на Чили небывалые дожди и наводнения
02 сентября 2026 09:44

Климатическое явление Эль-Ниньо обрушивает на Чили небывалые дожди и наводнения

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили
20 августа 2026 09:44

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили

В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине
10 июня 2026 07:14

В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине

Чили прекращает производство сахарной свеклы
19 мая 2026 07:09

Чили прекращает производство сахарной свеклы

В столице Чили произошёл взрыв грузовика со сжиженным газом – есть погибшие
20 февраля 2026 06:58

В столице Чили произошёл взрыв грузовика со сжиженным газом – есть погибшие

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары
19 января 2026 07:14

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили
07 июня 2025 10:35

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за сильного землетрясения в Чили

Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили
27 марта 2025 06:04

Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

4 автобуса столкнулось на дороге в Чили – 6 человек погибли и около 70 пострадали
12 марта 2025 10:38

4 автобуса столкнулось на дороге в Чили – 6 человек погибли и около 70 пострадали

Правительство Чили ввело чрезвычайное положение из-за аварии на линии электропередачи
26 февраля 2025 07:08

Правительство Чили ввело чрезвычайное положение из-за аварии на линии электропередачи

Мощные лесные пожары охватили Чили
26 декабря 2024 07:14

Мощные лесные пожары охватили Чили

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Чили
12 июня 2024 07:56

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Чили