В Южной Корее арестован действующий президент

В Южной Корее впервые в истории страны арестован действующий президент. Юн Сок Еля обвиняют в мятеже за то, что в начале декабря он безуспешно попытался ввести военное положение. Парламент отменил его решение и объявил главе государства импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само задержание, в котором участвовали несколько тысяч полицейских, больше походило на военную операцию. Для того чтобы попасть в резиденцию президента, правоохранителям пришлось с боем прорываться сквозь кордон его сторонников. Затем с помощью спецсредств преодолевать заградительные сооружения. После долгих переговоров Юн Сок Ель вышел к полицейским и был увезен на допрос. По его словам, он сделал это добровольно, чтобы избежать кровопролития, но считает свое преследование незаконным.

Стоит отметить, что это вторая попытка арестовать президента. Ранее, 3 января, задержать Юна не дала его охрана. По закону теперь следователи могут держать президента под стражей двое суток, в течение которых нужно либо получить согласие суда на заключение его под стражу, либо отпустить.