Прямой эфир

Гепатит А диагностировали у 12 человек в Нидерландах из-за черники из магазина

15 января 2025 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Нидерландах у 12 человек медики диагностировали гепатит А. Причина заражения в голубике из супермаркета, пишет РИА Новости со ссылкой на веб-портал Nu.nl.

Гепатит А диагностировали у 12 человек в Нидерландах из-за черники из магазина-1

Фото: Pinterest

Указано, что голубика реализовывалась в магазинах сети супермаркетов в Albert Heijn. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения страны Илко Франца, известно о заражении 12 человек гепатитом А, двое из которых госпитализированы. Также он отметил о высокой вероятности того, что в данный момент заразиться могли сотни граждан страны.

# Массовое отравление

Другие новости рубрики

Все новости
Потенциальный шеф Пентагона Хегсет рассказал о планах Дональда Трампа по Украине
15 января 2025 06:34

Потенциальный шеф Пентагона Хегсет рассказал о планах Дональда Трампа по Украине

Дональд Туск проговорился об истинных целях патрульной операции НАТО в Балтийском море
14 января 2025 19:59

Дональд Туск проговорился об истинных целях патрульной операции НАТО в Балтийском море

Госдолг Франции превысил 3,5 трлн евро
14 января 2025 19:58

Госдолг Франции превысил 3,5 трлн евро