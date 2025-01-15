Гепатит А диагностировали у 12 человек в Нидерландах из-за черники из магазина

В Нидерландах у 12 человек медики диагностировали гепатит А. Причина заражения в голубике из супермаркета, пишет РИА Новости со ссылкой на веб-портал Nu.nl.

Указано, что голубика реализовывалась в магазинах сети супермаркетов в Albert Heijn. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения страны Илко Франца, известно о заражении 12 человек гепатитом А, двое из которых госпитализированы. Также он отметил о высокой вероятности того, что в данный момент заразиться могли сотни граждан страны.