Новости по тегу #Южная Корея

Для корейцев эти пакеты – не просто бытовая мелочь. Система вывоза мусора работает только через специальные, утвержденные государством пакеты. Нет пакета – мусор не заберут.
Решение было вынесено 19 февраля. Обвинение добилось смертной казни, но в этой стране действует мораторий на ее применение. По тому же самому делу бывший министр обороны получил 30 лет тюрьмы.
Постановление было вынесено 19 февраля Центральным районным судом Сеула. Прокуроры требовали смертной казни, но в государстве с 1997 года действует мораторий на высшую меру наказания.
Как сообщают местные СМИ, катастрофа произошла во время тренировочного полета, когда экипаж отрабатывал действия во время аварийной посадки.
Огонь вспыхнул на склоне горы в уезде Индже и распространился на десятки гектаров леса. Для тушения задействованы вертолеты и сотни спасателей.
Два человека погибли и около 20 получили ранения в ДТП.
Согласно договору, Варшава получит технологии и оборудование для запуска сборочной линии.
По данным властей, частично разрушены около семи тысяч домыв, повреждены 18 объектов культурного наследия.
Документ вводит 15 % пошлины на экспорт. Но большее возмущение у людей вызвали дополнительные условия, которые выдвинул Дональд Трамп.
Сильный пожар в центре Сеула. Пламя может уничтожить одну из новых достопримечательностей столицы Южной Кореи – музей истории буддизма.
Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после импичмента бывшего президента. Юн Сок Еля отстранили от власти после попытки ввести в стране военное положение.
На его борту находились четыре человека, но подробная информация о них не разглашается.
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