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Новости по тегу #Южная Корея

В Южной Корее массово скупают мусорные пакеты
06 апреля 2026 07:29

В Южной Корее массово скупают мусорные пакеты

Экс-лидера Южной Кореи приговорили пожизненному сроку
19 февраля 2026 12:02

Экс-лидера Южной Кореи приговорили пожизненному сроку

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
19 февраля 2026 08:51

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Два человека погибли при крушении военного вертолёта в Южной Корее
09 февраля 2026 08:28

Два человека погибли при крушении военного вертолёта в Южной Корее

В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром
24 ноября 2025 07:44

В Южной Корее пожарные борются с масштабным лесным пожаром

Грузовик на полной скорости протаранил рынок в Южной Корее – есть жертвы
13 ноября 2025 11:37

Грузовик на полной скорости протаранил рынок в Южной Корее – есть жертвы

Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков
31 октября 2025 05:50

Польша подписала контракт о самостоятельном производстве южнокорейских танков

19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее
05 августа 2025 08:19

19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее

В Южной Корее прошли протесты из-за торговой сделки с США
01 августа 2025 05:59

В Южной Корее прошли протесты из-за торговой сделки с США

Более 100 человек эвакуированы из горящего музея в Сеуле
10 июня 2025 07:30

Более 100 человек эвакуированы из горящего музея в Сеуле

Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее
04 июня 2025 08:53

Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее

Yonhap: патрульный военный самолет в Южной Корее потерпел крушение
29 мая 2025 07:23

Yonhap: патрульный военный самолет в Южной Корее потерпел крушение