Hill: США намерены предложить России участие в космической программе в обмен на мир

Избранный президент США Дональд Трамп возможно предложит РФ восстановление совместной работы в космической сфере, а также участие в совместной программе для ускорения завершения конфликта на территории Украины, пишет РИА Новости.
Избранный президент США Дональд Трамп возможно предложит РФ восстановление совместной работы в космической сфере, а также участие в совместной программе для ускорения завершения конфликта на территории Украины, пишет РИА Новости.
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В статье указано, что Трамп может предложить России участвовать в программе «Артемида», цель которой называется полет на Марс и создание базы на Луне.