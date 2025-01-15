Hill: США намерены предложить России участие в космической программе в обмен на мир

Дональд Туск проговорился об истинных целях патрульной операции НАТО в Балтийском море

Он сообщил, что страны альянса хотят контролировать все проходящие суда даже за пределами своих территориальных вод. То есть хотят взять в осаду почти все Балтийское море. К слову, инициатором патрульной операции военного блока стала как раз Польша.