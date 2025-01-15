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Hill: США намерены предложить России участие в космической программе в обмен на мир

15 января 2025 07:21
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Избранный президент США Дональд Трамп возможно предложит РФ восстановление совместной работы в космической сфере, а также участие в совместной программе для ускорения завершения конфликта на территории Украины, пишет РИА Новости.

Hill: США намерены предложить России участие в космической программе в обмен на мир-1

Фото: Pinterest

В статье указано, что Трамп может предложить России участвовать в программе «Артемида», цель которой называется полет на Марс и создание базы на Луне.

# Международная политика # Дональд Трамп

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