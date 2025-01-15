Потенциальный шеф Пентагона Хегсет рассказал о планах Дональда Трампа по Украине

По словам кандидата на пост главы Пентагона Питера Хегсета, у избранного президента США Дональда Трампа в планах в ходе урегулирования ситуации в Украине прийти к выгодным для Киева условиям, пишет РИА Новости.

Об этом Хегсет заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США. Он отметил, что Трамп ранее ясно давал понять о необходимости завершения конфликта. А Вашингтон предпримет усилия для того, чтобы условия были достаточно выгодны для Киева.