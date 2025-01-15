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Потенциальный шеф Пентагона Хегсет рассказал о планах Дональда Трампа по Украине

15 января 2025 06:34
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По словам кандидата на пост главы Пентагона Питера Хегсета, у избранного президента США Дональда Трампа в планах в ходе урегулирования ситуации в Украине прийти к выгодным для Киева условиям, пишет РИА Новости.

Потенциальный шеф Пентагона Хегсет рассказал о планах Дональда Трампа по Украине-1

Фото: Pinterest

Об этом Хегсет заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США. Он отметил, что Трамп ранее ясно давал понять о необходимости завершения конфликта. А Вашингтон предпримет усилия для того, чтобы условия были достаточно выгодны для Киева.

# Международная политика # Дональд Трамп

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