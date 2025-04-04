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Новости по тегу #Юн Сок Ёль

Президента Южной Кореи окончательно отстранили от должности
04 апреля 2025 07:25

Президента Южной Кореи окончательно отстранили от должности

В Южной Корее арестован действующий президент
15 января 2025 07:58

В Южной Корее арестован действующий президент

Президенту Южной Кореи грозит объявление импичмента
04 декабря 2024 10:14

Президенту Южной Кореи грозит объявление импичмента

Маск считает шокирующей ситуацию в Южной Корее
04 декабря 2024 06:58

Маск считает шокирующей ситуацию в Южной Корее

Люди в Южной Корее стали моложе из-за отказа от традиционной системы летоисчисления
29 июня 2023 07:55

Люди в Южной Корее стали моложе из-за отказа от традиционной системы летоисчисления

Военный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным
06 июня 2023 08:47

Военный союз Сеула и Вашингтона стал ядерным

Байден пообещал КНДР смену режима в случае ядерного удара по Штатам
27 апреля 2023 06:37

Байден пообещал КНДР смену режима в случае ядерного удара по Штатам

Южная Корея не передает оружие Украине ради стабильных отношений с Россией – Ренхап
20 апреля 2023 06:00

Южная Корея не передает оружие Украине ради стабильных отношений с Россией – Ренхап

В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина
31 октября 2022 13:06

В Сеуле скорбят по жертвам давки во время Хэллоуина

В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России
30 октября 2022 11:15

В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России

В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина
30 октября 2022 08:08

В Сеуле более 150 человек погибли и ещё 82 пострадали во время празднования Хэллоуина