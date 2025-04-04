Новости по тегу #Юн Сок Ёль

Коллегия из 8 судей в ходе вынесения вердикта заявила, что президент нарушил принципы верховенства закона и демократии.
Для того чтобы попасть в резиденцию президента, правоохранителям пришлось с боем прорываться сквозь кордон его сторонников.
Рёнхап: оппозиции требуется еще 18 голосов, чтобы объявить импичмент президенту страны.
Предприниматель прокомментировал ситуацию в социальной сети X
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