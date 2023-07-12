Прямой эфир

В Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО

12 июля 2023 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Вильнюсе сегодня, 12 июля, второй день саммита НАТО. Накануне там провели ряд встреч и закрытое заседание без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО-1

Предсказуемо ключевой темой стал украинский кризис. Так называемые партнеры указали на ошибки и неудачи контрнаступления, пообещали новые военные поставки. Например, Эммануэль Макрон заявил об отправке Киеву ракет дальнего радиуса действия. По информации отдельных СМИ, они уже прибыли в Украину. Расширение поставок оружия, считает генсек НАТО, поможет Зеленскому компенсировать неудачи наступательной операции.

# НАТО # Эммануэль Макрон # Йенс Столтенберг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей
11 июля 2023 21:43

Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей

Жилищный кризис вынуждает молодёжь Ирландии уезжать
11 июля 2023 21:43

Жилищный кризис вынуждает молодёжь Ирландии уезжать

Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений
11 июля 2023 21:42

Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений