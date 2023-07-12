В Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО

В Вильнюсе сегодня, 12 июля, второй день саммита НАТО. Накануне там провели ряд встреч и закрытое заседание без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Вильнюсе сегодня, 12 июля, второй день саммита НАТО. Накануне там провели ряд встреч и закрытое заседание без участия прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предсказуемо ключевой темой стал украинский кризис. Так называемые партнеры указали на ошибки и неудачи контрнаступления, пообещали новые военные поставки. Например, Эммануэль Макрон заявил об отправке Киеву ракет дальнего радиуса действия. По информации отдельных СМИ, они уже прибыли в Украину. Расширение поставок оружия, считает генсек НАТО, поможет Зеленскому компенсировать неудачи наступательной операции.