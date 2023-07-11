Жилищный кризис вынуждает молодёжь Ирландии уезжать

В стране сохраняется тенденция к эмиграции. Усугубившаяся инфляция окончательно разрушает перспективы выпускников вузов. Нехватка доступного жилья привела к повышению арендной платы. Как отмечают молодые люди, их будущее в Ирландии слишком неопределенное. Согласно последней статистике, средняя арендная плата за квартиру в Дублине составляет почти 2 тысячи евро в месяц.