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Жилищный кризис вынуждает молодёжь Ирландии уезжать

11 июля 2023 21:43
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Новости Ирландии. Жилищный кризис вынуждает молодежь Ирландии уезжать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищный кризис вынуждает молодёжь Ирландии уезжать-1

В стране сохраняется тенденция к эмиграции. Усугубившаяся инфляция окончательно разрушает перспективы выпускников вузов. Нехватка доступного жилья привела к повышению арендной платы. Как отмечают молодые люди, их будущее в Ирландии слишком неопределенное. Согласно последней статистике, средняя арендная плата за квартиру в Дублине составляет почти 2 тысячи евро в месяц.

# Экономический кризис # Новости Ирландии # Фотофакт

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