Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений

Такие данные приводят в ООН. Экстремальные температуры бьют рекорды и ученые предупреждают, что тенденция сохранится. В основном это связано с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Более высокая, чем обычно, температура также вызывает проблемы со здоровьем и даже приводит к летальным исходам. Так, по итогам прошлого года из-за жары в Европе погибли более 60 тысяч человек.