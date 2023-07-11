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Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений

11 июля 2023 21:42
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Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая неделя июля стала самой жаркой в мире за всю историю наблюдений-1

Такие данные приводят в ООН. Экстремальные температуры бьют рекорды и ученые предупреждают, что тенденция сохранится. В основном это связано с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Более высокая, чем обычно, температура также вызывает проблемы со здоровьем и даже приводит к летальным исходам. Так, по итогам прошлого года из-за жары в Европе погибли более 60 тысяч человек.

# Погода # Антониу Гутерриш # Новости Италии # Фотофакт

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