Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей

Власти пытаются привлечь к работе в регионе специалистов из других городов, а также иностранцев. Врачам, которые согласны переехать в город на воде, местные власти обещают офис, помощь в поиске квартиры и бесплатное парковочное место на въезде в город. Италия является страной с самыми возрастными докторами в Европе – местным врачам в среднем по 57 лет. А значит, в ближайшее время ситуация будет только усугубляться.