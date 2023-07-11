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Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей

11 июля 2023 21:43
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Новости Италии. Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венеция испытывает катастрофическую нехватку врачей-1

Власти пытаются привлечь к работе в регионе специалистов из других городов, а также иностранцев. Врачам, которые согласны переехать в город на воде, местные власти обещают офис, помощь в поиске квартиры и бесплатное парковочное место на въезде в город. Италия является страной с самыми возрастными докторами в Европе – местным врачам в среднем по 57 лет. А значит, в ближайшее время ситуация будет только усугубляться.

 

# Медицина # Новости Италии # Фотофакт

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