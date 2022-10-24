Прямой эфир

В Венгрии недовольны работой правительства. Учителя вышли на акцию протеста

24 октября 2022 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. В Венгрии прошли акции протеста против падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии недовольны работой правительства. Учителя вышли на акцию протеста-1

В Будапеште на улицы вышли тысячи учителей, требуя повышения зарплаты и сдерживания инфляции, которая уничтожает доходы населения. Протестующие заявили, что из-за политики властей школы могут остаться без преподавателей. Сейчас они получают мизерную зарплату, на которую уже ничего нельзя купить. Инфляция в Венгрии превысила 20 % и продолжает расти. А правительство обмануло венгров, потому что премьер страны Виктор Орбан обещал сохранить экономическую стабильность и не поднимать тариф на электроэнергию. Но ничего для этого так и не сделал.

# Акции протеста # Виктор Орбан # Новости Венгрии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немцам не хватает выделенных 100 млрд евро на перевооружение
24 октября 2022 06:32

Немцам не хватает выделенных 100 млрд евро на перевооружение

Изоляция Пекина и Москвы позволит США ещё больше влиять на Европу
24 октября 2022 06:25

Изоляция Пекина и Москвы позволит США ещё больше влиять на Европу

Старый Свет на пороге новых проблем. В Европе не знают, что делать с ценами на газ
23 октября 2022 18:54

Старый Свет на пороге новых проблем. В Европе не знают, что делать с ценами на газ