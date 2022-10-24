В Венгрии недовольны работой правительства. Учителя вышли на акцию протеста

В Будапеште на улицы вышли тысячи учителей, требуя повышения зарплаты и сдерживания инфляции, которая уничтожает доходы населения. Протестующие заявили, что из-за политики властей школы могут остаться без преподавателей. Сейчас они получают мизерную зарплату, на которую уже ничего нельзя купить. Инфляция в Венгрии превысила 20 % и продолжает расти. А правительство обмануло венгров, потому что премьер страны Виктор Орбан обещал сохранить экономическую стабильность и не поднимать тариф на электроэнергию. Но ничего для этого так и не сделал.