Старый Свет на пороге новых проблем. В Европе не знают, что делать с ценами на газ

Раз уж разговор зашел о демократии, а это признанная территория Запада, некоторые европейские страны даже считают, что могут быть менторами в этих вопросах, то вот такой на неделе предстала демократия во Франции. Это ее истинное лицо. Ничем не приукрашенное, а как оно есть на самом деле, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Этого молодого человека избили стражи порядка. По некоторым данным, это журналист, который оказался на демонстрации в Париже. Французы требовали от властей повышения зарплат и улучшения условий труда. К акциям протеста привело безразличие властей к проблемам своих граждан. Жить во Франции становится все дороже, но никакой помощи от правительства не поступает. О ситуации в Европе подробнее расскажет Валерия Попкова.

Британия переживает сильнейший политический кризис. Очередной премьер-министр покинул свой пост. Как на это отреагировали сами британцы? Валерия Попкова, СТВ:

Да, действительно, Лиз Трасс скоропостижно завершила карьеру премьер-министра. Не прошло и шести недель. Но, как ни странно, для британцев эта новость стала даже поводом для шуток. Еще до отставки Трасс местные букмекеры принимали ставки, что премьер покинет свой пост быстрее, чем завянет салат латук.

Все, что надо знать про британский юмор. Но если откинуть шутки в сторону, то падение Трасс с политического Олимпа было вполне предсказуемо. Неудачные налоговые инициативы привели к обвалу национальной валюты и к общему ухудшению экономики Королевства. Инфляция в Великобритании обновила 40-летний максимум и превысила 10 %. А вот зарплаты британцев стремятся к минимуму. Средний доход упал на 3 %.

Келли Роджерс, местная жительница:

Эта страна видела так много нестабильности за последние пару лет. За Трасс не голосовали. Никто из британцев не просил ни о каких политических решениях, которые она принимала. Она символизирует свою партию – абсолютный хаос, который повлиял на простых рабочих в этой стране. Я вижу, как растут наши счета, как растет наша ипотека. Люди действительно очень страдают в этой стране.

Впрочем, Великобритания не одинока в этом политическом пике. Старый Свет на пороге новых проблем. На неделе в Брюсселе прошел очередной саммит. Главной темой стали цены на энергоносители. На фоне антироссийских санкций в регионе усилился дефицит газа и началась топливная инфляция.