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Изоляция Пекина и Москвы позволит США ещё больше влиять на Европу

24 октября 2022 06:25
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В попытках изолировать Россию и Китай, Евросоюз окажется под еще большим влиянием США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изоляция Пекина и Москвы позволит США ещё больше влиять на Европу-1

На протяжении нескольких лет лидеры ЕС называют Китай и Россию слишком напористыми. При этом зависимость от Вашингтона в военной и энергетической сферах не позволяет Брюсселю проводить независимую внешнюю политику. И, вероятнее всего, изоляция Пекина и Москвы позволит США еще больше влиять на Европу. Как считают многие эксперты, именно таким был план Вашингтона изначально.

# Международная политика # Фотофакт

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