Изоляция Пекина и Москвы позволит США ещё больше влиять на Европу

В попытках изолировать Россию и Китай, Евросоюз окажется под еще большим влиянием США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких лет лидеры ЕС называют Китай и Россию слишком напористыми. При этом зависимость от Вашингтона в военной и энергетической сферах не позволяет Брюсселю проводить независимую внешнюю политику. И, вероятнее всего, изоляция Пекина и Москвы позволит США еще больше влиять на Европу. Как считают многие эксперты, именно таким был план Вашингтона изначально.