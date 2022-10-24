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Немцам не хватает выделенных 100 млрд евро на перевооружение

24 октября 2022 06:32
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Новости Германии. Инфляция перечеркнула планы бундесвера по перевооружению. Как оказалось, желание Шольца создать самую сильную армию в Европе – дорогое удовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцам не хватает выделенных 100 млрд евро на перевооружение-1

На фоне растущей инфляции увеличилась стоимость запланированных закупок. Поэтому программа по перевооружению бундесвера подлежит масштабным сокращениям. В первую очередь это коснется проектов в сфере военно-воздушных и военно-морских сил. Что в свою очередь вызвало недовольство среди представителей немецкой оборонной индустрии. Многие жалуются, что выделенных правительством 100 миллиардов евро на перевооружение не хватает – сумма должна быть в два раза больше. Видимо, новая военная техника важнее, чем тысячи людей, которые не могут справиться с ценами на энергоносители и продукты питания.

# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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