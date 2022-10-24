Немцам не хватает выделенных 100 млрд евро на перевооружение

На фоне растущей инфляции увеличилась стоимость запланированных закупок. Поэтому программа по перевооружению бундесвера подлежит масштабным сокращениям. В первую очередь это коснется проектов в сфере военно-воздушных и военно-морских сил. Что в свою очередь вызвало недовольство среди представителей немецкой оборонной индустрии. Многие жалуются, что выделенных правительством 100 миллиардов евро на перевооружение не хватает – сумма должна быть в два раза больше. Видимо, новая военная техника важнее, чем тысячи людей, которые не могут справиться с ценами на энергоносители и продукты питания.