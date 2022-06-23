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В Великобритании остановились практически все поезда – бастуют транспортники

23 июня 2022 19:14
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Новости Великобритании. В Великобритании практически прекращено железнодорожное сообщение. В стране второй день проходит крупнейшая за 30 лет забастовка транспортников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие заблокировали вокзалы и депо, требуя повысить зарплаты, чтобы они хоть как-то соответствовали растущей инфляции, и не допустить массовых сокращений персонала дорог.

В Великобритании остановились практически все поезда – бастуют транспортники-1

В противном случае забастовки будут продолжаться и приобретут более широкий масштаб. Руководство железнодорожных компаний попыталось договориться с профсоюзом о начале работы, но переговоры окончились ничем. Правительство раскритиковало забастовки, назвав их контрпродуктивными и разрушительными для людей с низким доходом, которые зависят от общественного транспорта. Премьер страны Борис Джонсон уже выступил с заявлением, что стачка нанесет серьезный ущерб предприятиям и экономике, которая и так испытывает нелегкие времена. К забастовке железнодорожников планируют присоединиться и работники других отраслей.

В Британии хотели сократить железнодорожников. Теперь они сами отказываются работать. Подробнее здесь.

# Забастовка # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

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