В Великобритании остановились практически все поезда – бастуют транспортники

Новости Великобритании. В Великобритании практически прекращено железнодорожное сообщение. В стране второй день проходит крупнейшая за 30 лет забастовка транспортников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие заблокировали вокзалы и депо, требуя повысить зарплаты, чтобы они хоть как-то соответствовали растущей инфляции, и не допустить массовых сокращений персонала дорог.

В противном случае забастовки будут продолжаться и приобретут более широкий масштаб. Руководство железнодорожных компаний попыталось договориться с профсоюзом о начале работы, но переговоры окончились ничем. Правительство раскритиковало забастовки, назвав их контрпродуктивными и разрушительными для людей с низким доходом, которые зависят от общественного транспорта. Премьер страны Борис Джонсон уже выступил с заявлением, что стачка нанесет серьезный ущерб предприятиям и экономике, которая и так испытывает нелегкие времена. К забастовке железнодорожников планируют присоединиться и работники других отраслей.