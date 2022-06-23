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В Болгарии могут пройти внеочередные парламентские выборы

23 июня 2022 10:19
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Новости Болгарии. Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За – проголосовали 123 депутата. Этот шаг мотивирован недовольством финансовой и экономической политикой власти.  

В Болгарии могут пройти внеочередные парламентские выборы-1

Теперь премьер-министр страны может создать новую парламентскую коалицию. Однако, если это не удастся, то президент Болгарии должен будет распустить парламент, утвердить временное правительство и объявить новые парламентские выборы. В таком случае это будут уже четвертые с апреля 2021 года.  

# Международная политика # Фотофакт

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