В Болгарии могут пройти внеочередные парламентские выборы

Новости Болгарии. Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За – проголосовали 123 депутата. Этот шаг мотивирован недовольством финансовой и экономической политикой власти.

Теперь премьер-министр страны может создать новую парламентскую коалицию. Однако, если это не удастся, то президент Болгарии должен будет распустить парламент, утвердить временное правительство и объявить новые парламентские выборы. В таком случае это будут уже четвертые с апреля 2021 года.