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Посольство Украины в США вербует американцев для участия в конфликте

23 июня 2022 17:16
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США сознательно подпитывают украинский конфликт. Об этом заявили в МИД России. Доказательством того, что Вашингтон не заинтересован в разрешении кризиса является то, что Америка отправляет в Донбасс своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Украины в США вербует американцев для участия в конфликте-1

Помимо этого, в США закрывают глаза на то, что посольство Украины, вопреки международным нормам, откровенно проводит вербовку американцев в стране. Украинские дипломаты нагло занимаются противоправной деятельностью на территории чужой страны, но власти не принимают никаких мер. Получается, что действуют они с молчаливого согласия вашингтонской администрации. А значит, что там поощряют американцев, желающих принимать участие в боевых действиях в Украине. Тем самым Белый дом, громко заявляя о необходимости прекращения конфликта, на самом деле делает все, чтобы он продолжался.

# Международная политика # Фотофакт

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