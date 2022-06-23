США сознательно подпитывают украинский конфликт. Об этом заявили в МИД России. Доказательством того, что Вашингтон не заинтересован в разрешении кризиса является то, что Америка отправляет в Донбасс своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, в США закрывают глаза на то, что посольство Украины, вопреки международным нормам, откровенно проводит вербовку американцев в стране. Украинские дипломаты нагло занимаются противоправной деятельностью на территории чужой страны, но власти не принимают никаких мер. Получается, что действуют они с молчаливого согласия вашингтонской администрации. А значит, что там поощряют американцев, желающих принимать участие в боевых действиях в Украине. Тем самым Белый дом, громко заявляя о необходимости прекращения конфликта, на самом деле делает все, чтобы он продолжался.