Елфимов о Байдене: «Власть развращает, а глобальная власть развращает глобально»

Настало время для еженедельной рубрики «Международный эксперт» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, пресс-секретарь Белого дома подтвердила это в эфире телеканала CNN. Об этом рассуждает Вадим Елфимов.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните? Я приношу хорошие новости. Вот очередная. Ситуация, которая сейчас складывается в Белом доме, настолько классическая и даже банальная для властных кругов, что она была не раз описана и в народном фольклоре, и в художественных произведениях. И даже не столько описана, сколько высмеяна. Ну, например, в школьном анекдоте. Вовочка по окончании учебной четверти принес домой табель, и вот отец внимательно изучает сей документ вслух. «Математика – два. Физика – два. История – два. Литература – два. Родной язык – два, иностранный – кол. География – два. Физкультура – два». И вдруг читает недоуменно: «Пение – десять!». Затем какое-то время молча взирает на своего отпрыска. Тот, полный гордости и самодовольства, наконец, тоже поднимает на папаню радостный взгляд. Отец же бессильно машет на него рукой: «И эта сволочь еще и поет!» Примерно такой же текст произносит рядовой американский гражданин, когда узнает следующую новость. А уж хороша она или нет – решайте сами. В Белом доме подтвердили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Вадим Елфимов:

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала CNN отвергла утверждения газеты The New York Times о том, что проблемой для выдвижения 79-летнего демократа является его возраст. «Президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году, – улыбается пресс-секретарь. – Все, что я могу сказать, президент намерен делать то, что президент планирует делать». Гениальная фраза, но в данном случае комичность самой новости переплевывает ее словесную упаковку. Впрочем, для американцев она буквально смех сквозь слезы. Точно обманутый в своих лучших надеждах папаша, среднестатистический мистер Смит, тоже зачитывает горестный табель успеваемости Байдена: «Экономика – два, безопасность – два, внешняя политика – кол, санкции – бумерангом, а внутренние цены – просто ужас… И это сволочь еще хочет идти на второй срок?»

Вадим Елфимов:

Да-да, хочет! И еще как – не приходя в сознание. Он едва языком ворочает, бодается со всеми лестницами, путает собственную жену с собственной сестрой, а украинцев с иранцами. Его преследуют призраки, он жмет руку невидимкам, им руководят пасхальные кролики, а сам он ссылается на то, что подчиняется Путину и, вообще, платит «путинский налог». Он мечтает разгромить Россию, Беларусь и Китай, но пока разрушает только собственную Америку и подвассальный ему Запад. И при всем при этом он имеет наглость заявлять американскому народу и всему миру, который сам же поставил на грань Третьей мировой войны и ядерного уничтожения, что хочет продолжать, продолжать и продолжать всю эту вакханалию. Не зря говорят: «Власть развращает, а глобальная власть развращает глобально». Да, собственно, Байден уже давно ничем и не владеет, и не командует, а только развращается. А его империя рассыпается у нас на глазах в хлам, как и он сам. И речь вовсе не о его физической форме либо ее отсутствии, а о том, что он в полнейшем «неадеквате».