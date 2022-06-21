В Британии хотели сократить железнодорожников. Теперь они сами отказываются работать

Новости Великобритании. В Британии началась крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников, в которой участвуют более 50 тысяч сотрудников. По большинству маршрутов поезда не будут ходить вообще, а по другим останавливаться не на всех станциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перестало работать лондонское метро. Работа британских железных дорог будет нарушена или вовсе остановлена как минимум на три дня. Премьер страны Борис Джонсон уже выступил с заявлением, что стачка нанесет серьезный ущерб предприятиям и экономике, которая и так испытывает нелегкие времена. Причиной крупнейшей забастовки стали планы руководства заморозить зарплаты железнодорожников, увеличить их рабочий день и уволить часть работников.