В Великобритании на 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %

Новости Великобритании. Британии грозит дефицит практически всех продуктов. Об этом заявил глава Национального союза фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британии грозит дефицит практически всех продуктов. Об этом заявил глава Национального союза фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страна оказалась на грани коллапса из-за санкций, которые спровоцировали рост цен на энергоносители. Кроме того, высокая стоимость удобрений и их нехватка не позволит выращивать достаточно пшеницы и других культур. Серьезным ударом по отрасли станет закрытие крупнейшего в стране завода по выпуску удобрений. Предприятие не смогло справиться с растущими тарифами на электроэнергию и газ.
Из-за ситуации на энергетическом рынке, потребительская корзина жителей Британии опустеет. Производство продовольствия дорожает, что отражается на итоговом ценнике в магазинах. Уже повысилась стоимость молока, мяса и хлеба. На 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %.
Читайте также:
В Великобритании без работы остались сотни человек. Из-за чего закрылся крупнейший завод по производству азотных удобрений?
В 2035 году европейцам нельзя будет купить обычные автомобили – только электрокары
Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения