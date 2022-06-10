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В Великобритании на 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %

10 июня 2022 13:43
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Новости Великобритании. Британии грозит дефицит практически всех продуктов. Об этом заявил глава Национального союза фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании на 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %-1

Страна оказалась на грани коллапса из-за санкций, которые спровоцировали рост цен на энергоносители. Кроме того, высокая стоимость удобрений и их нехватка не позволит выращивать достаточно пшеницы и других культур. Серьезным ударом по отрасли станет закрытие крупнейшего в стране завода по выпуску удобрений. Предприятие не смогло справиться с растущими тарифами на электроэнергию и газ.  

В Великобритании на 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %-4

Из-за ситуации на энергетическом рынке, потребительская корзина жителей Британии опустеет. Производство продовольствия дорожает, что отражается на итоговом ценнике в магазинах. Уже повысилась стоимость молока, мяса и хлеба. На 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %.  

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# Экономический кризис # Майнетт Баттерс # Фотофакт

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