В Великобритании на 30 % подорожали овощи и фрукты, растительное масло – на 60 %

Страна оказалась на грани коллапса из-за санкций, которые спровоцировали рост цен на энергоносители. Кроме того, высокая стоимость удобрений и их нехватка не позволит выращивать достаточно пшеницы и других культур. Серьезным ударом по отрасли станет закрытие крупнейшего в стране завода по выпуску удобрений. Предприятие не смогло справиться с растущими тарифами на электроэнергию и газ.