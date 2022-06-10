В Великобритании без работы остались сотни человек. Из-за чего закрылся крупнейший завод по производству азотных удобрений?

Новости Великобритании. В Великобритании закрылся крупнейший завод по производству азотных удобрений. Без работы остались сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие было вынуждено остановить работу из-за рекордного роста цен на энергоносители, в том числе и на природный сжиженный газ. Теперь на британском рынке усилится дефицит удобрений. Что в свою очередь добавит проблем местным фермерам, многие из которых и так оказались на грани банкротства из-за непомерных цен на горючее и запчасти к сельхозтехнике.