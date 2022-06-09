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В 2035 году европейцам нельзя будет купить обычные автомобили – только электрокары

09 июня 2022 09:53
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Уже в 2035 году европейцам нельзя будет купить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой запрет собираются принять в Еврокомиссии.

В 2035 году европейцам нельзя будет купить обычные автомобили – только электрокары-1

Для этого ЕС необходимо перестроить инфраструктуру под электромобили и решить вопрос с дорожающим электричеством. Еще одна проблема – утилизация уже существующих автомобилей и пересадка европейцев на более дорогое авто. Видимо, по мнению европейских политиков, людям мало того, что они отдают почти всю зарплату на коммунальные. Теперь раскошелиться придется и на машину. На этом фоне бензин выглядит не так дорого.  

# Электромобили # Фотофакт

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