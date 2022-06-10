В Польше инфляция набирает обороты. Такая динамика может привести к закрытию магазинов

Новости Польши. В Польше стремительно падает уровень продаж. Люди стали больше экономить и, соответственно, меньше покупать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снижение спроса ударило по торговым объектам. Супермаркеты потеряли уже пятую часть рынка, уровень посещаемости небольших магазинов сократился почти на 10 %.

По данным Национального аналитического центра Польши, за несколько месяцев более 130 тысяч домохозяйств перестали делать там покупки. Если ситуация не изменится, то многие магазины шаговой доступности вынуждены будут закрыться. Количество покупок люди сократили из-за роста цен. И это является самой большой проблемой для всего польского рынка. По последним данным, цена на хлеб выросла на 30 %, на муку – почти на 48 %, сахар подорожал на 41 %, а мясо – на 27 %. И это далеко не предел. Причины инфляции не решены, поэтому и цены продолжат рост. Пиковые значения эксперты ожидают в августе.

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