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Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения

08 июня 2022 07:23
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Постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России приводит к рекордной стоимости бензина в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения-1

Так, в Великобритании цены на топливо вновь превысили максимальные значения. И это уже третий раз за последние шесть дней. Причина тому – прежде всего стремление отказаться от закупок российской нефти. Вместе с тем на фоне ее нехватки поставки топлива замедляются по всему миру. Вскоре и во Франции наиболее используемым транспортом станет велосипед. Там стоимость литра вновь превысила два евро.

Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения-4

Еще более резкое повышение цен на бензин ожидает Польшу. На заправочных станциях горючего едва хватает всем, а вскоре не останется и желающего его купить. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.

# Экономический кризис # Фотофакт

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