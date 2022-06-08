Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения

Постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России приводит к рекордной стоимости бензина в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России приводит к рекордной стоимости бензина в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Великобритании цены на топливо вновь превысили максимальные значения. И это уже третий раз за последние шесть дней. Причина тому – прежде всего стремление отказаться от закупок российской нефти. Вместе с тем на фоне ее нехватки поставки топлива замедляются по всему миру. Вскоре и во Франции наиболее используемым транспортом станет велосипед. Там стоимость литра вновь превысила два евро.
Еще более резкое повышение цен на бензин ожидает Польшу. На заправочных станциях горючего едва хватает всем, а вскоре не останется и желающего его купить. Это связано с тем, что в конце июля заканчивается действие решения правительства о снижении ставок акцизов на розничную продажу топлива.