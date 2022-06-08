Цены на топливо в Великобритании вновь превысили максимальные значения

Так, в Великобритании цены на топливо вновь превысили максимальные значения. И это уже третий раз за последние шесть дней. Причина тому – прежде всего стремление отказаться от закупок российской нефти. Вместе с тем на фоне ее нехватки поставки топлива замедляются по всему миру. Вскоре и во Франции наиболее используемым транспортом станет велосипед. Там стоимость литра вновь превысила два евро.