В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ

Новости Польши. Польские полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшей ночью на улицы города вышли тысячи человек, несогласных с постановлением Конституционного суда, запрещающего аборты даже в случае неизлечимой болезни плода.