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В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ

23 октября 2020 11:53
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Новости Польши. Польские полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минувшей ночью на улицы города вышли тысячи человек, несогласных с постановлением Конституционного суда, запрещающего аборты даже в случае неизлечимой болезни плода.  

В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ-1

В акции участвовали в основном женщины. Колонной митингующие направились к штаб-квартире правящей партии, однако дорогу им преградили правоохранители. Стражи порядка напомнили демонстрантам, что из-за ситуации с коронавирусом собрания запрещены и потребовали разойтись. Однако женщины проигнорировали призыв. В полицейских полетели камни. В ответ силовики применили спецсредства.  

В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ-4

Сообщается о задержанных, однако их точное число пока неизвестно. Данные о пострадавших также пока отсутствуют. Вечером 23 октября активисты женского движения обещают вновь выйти на акцию протеста.  

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# Акции протеста # Фотофакт

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