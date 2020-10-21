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Выехали сотни тракторов. В Польше протестующие фермеры блокируют дороги

21 октября 2020 15:40
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Новости Польши. По всей Польше протестующие фермеры перекрывают дороги провинциального и национального значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выехали сотни тракторов. В Польше протестующие фермеры блокируют дороги-1

На трассы выехали сотни единиц сельскохозяйственной техники. Колонны тракторов движутся с минимальной скоростью, чтобы затруднить передвижение автомобилей. Трудности с транспортным сообщением фиксируются в 200 городах страны.  

Выехали сотни тракторов. В Польше протестующие фермеры блокируют дороги-4

Подобные акции фермеры устраивают уже больше месяца, демонстрируя недовольство новым законопроектом о защите животных. Документ включает запрет на разведение пушных зверей. По мнению людей, это может убить мелкие хозяйства и лишить животноводство рентабельности. Кроме того, сотни человек останутся без работы.  

# Акции протеста # Фотофакт

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