На протест с кастрюлями. В Лондоне на улицы вышли работники гостиничного сектора

Новости Великобритании. Работники гостиничного сектора против ограничений: на улицы Лондона вышли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На парламентскую площадь служащие отелей и ресторанов пришли с кастрюлями, сковородками и вопросом: могут ли власти правильно выполнять свою работу?
Люди требовали пересмотреть связанные с пандемией ограничения и оказать помощь одной из наиболее пострадавших отраслей.
Однако смягчать введенные ограничения правительство Британии не намерено. Напротив, с 23 октября в Уэльсе вводят двухнедельную изоляцию. Большинство предприятий будут закрыты. Приостановят работу общественные центры и библиотеки. Жителям рекомендуется оставаться дома.