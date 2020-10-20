На протест с кастрюлями. В Лондоне на улицы вышли работники гостиничного сектора

Новости Великобритании. Работники гостиничного сектора против ограничений: на улицы Лондона вышли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На парламентскую площадь служащие отелей и ресторанов пришли с кастрюлями, сковородками и вопросом: могут ли власти правильно выполнять свою работу?