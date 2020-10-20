Прямой эфир

На протест с кастрюлями. В Лондоне на улицы вышли работники гостиничного сектора

20 октября 2020 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Работники гостиничного сектора против ограничений: на улицы Лондона вышли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На парламентскую площадь служащие отелей и ресторанов пришли с кастрюлями, сковородками и вопросом: могут ли власти правильно выполнять свою работу?  

На протест с кастрюлями. В Лондоне на улицы вышли работники гостиничного сектора-1

Люди требовали пересмотреть связанные с пандемией ограничения и оказать помощь одной из наиболее пострадавших отраслей.  

На протест с кастрюлями. В Лондоне на улицы вышли работники гостиничного сектора-4

Однако смягчать введенные ограничения правительство Британии не намерено. Напротив, с 23 октября в Уэльсе вводят двухнедельную изоляцию. Большинство предприятий будут закрыты. Приостановят работу общественные центры и библиотеки. Жителям рекомендуется оставаться дома.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры
20 октября 2020 13:12

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры

В Китае на угольной шахте прогремел взрыв. Погибли 4 горняка
20 октября 2020 13:01

В Китае на угольной шахте прогремел взрыв. Погибли 4 горняка

Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП
20 октября 2020 12:56

Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП