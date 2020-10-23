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В Колумбии с подвесного моста рухнул фургон. Погибли все пассажиры и водитель

23 октября 2020 08:30
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Новости Колумбии. В результате обрушения подвесного моста на северо-западе Колумбии погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Колумбии с подвесного моста рухнул фургон. Погибли все пассажиры и водитель-1

ЧП произошло в муниципалитете Некокли, когда по переправе пытался проехать фургон. Вес автомобиля оказался слишком большим для хлипкой конструкции. В результате мост вместе с машиной рухнул в воду. Все пассажиры и водитель транспортного средства погибли.  

На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется расследование инцидента.  

# ЧП # Фотофакт

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