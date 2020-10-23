В Колумбии с подвесного моста рухнул фургон. Погибли все пассажиры и водитель

Новости Колумбии. В результате обрушения подвесного моста на северо-западе Колумбии погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в муниципалитете Некокли, когда по переправе пытался проехать фургон. Вес автомобиля оказался слишком большим для хлипкой конструкции. В результате мост вместе с машиной рухнул в воду. Все пассажиры и водитель транспортного средства погибли.

На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется расследование инцидента.