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Массовые беспорядки в Колумбии: протестующие украли более 50 единиц оружия

16 мая 2021 12:22
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Новости Колумбии. С конца апреля в Колумбии не утихают антиправительственные акции протеста. И, похоже, уходить с улиц митингующие не намерены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Колумбии: протестующие украли более 50 единиц оружия-1

В городе Попаян активисты украли из здания подразделения немедленного реагирования более 50 единиц оружия. По данным властей, в рядах протестующих – представители повстанческих организаций.

С начала массовых демонстраций в результате ожесточенных столкновений с полицией погибли уже более 40 человек, свыше 1 000 пострадали, еще как минимум 160 участников беспорядков числятся пропавшими без вести.

Массовые беспорядки в Колумбии: протестующие украли более 50 единиц оружия-4

От налоговой реформы, которая и стала поводом для митингов, власти отказались. Однако толпу это не остановило. Теперь демонстранты выступают против бедности, полицейского насилия, а также социального неравенства. Кроме того, жители в условиях пандемии требуют экономической поддержки.

# Акции протеста # Фотофакт

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