Массовые беспорядки в Колумбии: протестующие украли более 50 единиц оружия

Новости Колумбии. С конца апреля в Колумбии не утихают антиправительственные акции протеста. И, похоже, уходить с улиц митингующие не намерены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Попаян активисты украли из здания подразделения немедленного реагирования более 50 единиц оружия. По данным властей, в рядах протестующих – представители повстанческих организаций. С начала массовых демонстраций в результате ожесточенных столкновений с полицией погибли уже более 40 человек, свыше 1 000 пострадали, еще как минимум 160 участников беспорядков числятся пропавшими без вести.