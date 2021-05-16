Массовые беспорядки в Колумбии: протестующие украли более 50 единиц оружия

Новости Колумбии. С конца апреля в Колумбии не утихают антиправительственные акции протеста. И, похоже, уходить с улиц митингующие не намерены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. С конца апреля в Колумбии не утихают антиправительственные акции протеста. И, похоже, уходить с улиц митингующие не намерены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Попаян активисты украли из здания подразделения немедленного реагирования более 50 единиц оружия. По данным властей, в рядах протестующих – представители повстанческих организаций.
С начала массовых демонстраций в результате ожесточенных столкновений с полицией погибли уже более 40 человек, свыше 1 000 пострадали, еще как минимум 160 участников беспорядков числятся пропавшими без вести.
От налоговой реформы, которая и стала поводом для митингов, власти отказались. Однако толпу это не остановило. Теперь демонстранты выступают против бедности, полицейского насилия, а также социального неравенства. Кроме того, жители в условиях пандемии требуют экономической поддержки.