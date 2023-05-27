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В Турции завершается предвыборная агитация – второй этап голосования пройдёт уже 28 мая

27 мая 2023 17:03
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Новости Турции. В Турции завершается предвыборная агитация. Уже завтра, 28 мая, в стране пройдет голосование за нового лидера республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Турции завершается предвыборная агитация – второй этап голосования пройдёт уже 28 мая-1

На главный пост претендуют двое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Шансы на победу, согласно опросам общественного мнения, у политиков приблизительно равны. Ключевым моментом гонки может стать выбор сторонников Синана Огана. Он выбыл в первом туре, набрав всего 5 % голосов, но именно они могут стать решающими. Ранее он призвал избирателей отдать предпочтение Эрдогану. 

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Синан Оган # Новости Турции # Фотофакт

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