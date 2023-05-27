В Турции завершается предвыборная агитация – второй этап голосования пройдёт уже 28 мая

Новости Турции. В Турции завершается предвыборная агитация. Уже завтра, 28 мая, в стране пройдет голосование за нового лидера республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главный пост претендуют двое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Шансы на победу, согласно опросам общественного мнения, у политиков приблизительно равны. Ключевым моментом гонки может стать выбор сторонников Синана Огана. Он выбыл в первом туре, набрав всего 5 % голосов, но именно они могут стать решающими. Ранее он призвал избирателей отдать предпочтение Эрдогану.