Новости Сербии. Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил министр обороны страны. Решение вызвано вчерашними беспорядками в регионе, в результате которых пострадали пятеро полицейских.

Прекратились столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами только к ночи. Напомним, недовольство местных жителей вызвали назначения албанцев на должности глав муниципалитетов. При этом сами сербы эти выборы бойкотировали. Накануне протестующие заблокировали здание администрации, а разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Сегодня, 27 мая, Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Оставшаяся часть заседания в Крагуеваце прошла в закрытом для СМИ режиме.