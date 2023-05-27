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Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии

27 мая 2023 17:03
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Новости Сербии. Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил министр обороны страны. Решение вызвано вчерашними беспорядками в регионе, в результате которых пострадали пятеро полицейских. 

Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии-1

Прекратились столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами только к ночи. Напомним, недовольство местных жителей вызвали назначения албанцев на должности глав муниципалитетов. При этом сами сербы эти выборы бойкотировали. Накануне протестующие заблокировали здание администрации, а разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Сегодня, 27 мая, Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Оставшаяся часть заседания в Крагуеваце прошла в закрытом для СМИ режиме. 

# Акции протеста # Александр Вучич # Новости Сербии # Фотофакт

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